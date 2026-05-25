5月23日、タレントのあのが、自身のXで冠バラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）から降板することを宣言した。同番組での発言が物議を醸すあのに、厳しい目が注がれている。あのをめぐる騒動は、5月18日の同番組の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木紗理奈の名前を出したことに端を発する。その後、名指しされた鈴木がInstagramのストーリーズで《そういうのってほんまに信頼関係が