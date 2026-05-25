ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕する。当地のエンジンは４月の使い始めから約１か月。相場はまだ固まっていない。さらに新燃料Ｅ３０ガソリンが導入されており、未知数な要素が多い。その中でも軽快な動きを見せている横綱級エンジン・６１号機を定松勇樹（２５＝佐賀が獲得した。Ｓ特訓後は「下ろしたては何もいいところがなかった。特訓は片面だけ叩いて行って、いくらか良く