薄着になる夏は、コーデがシンプルになりがち。少し物足りなさを感じることもありそうです。そんなときは、小物使いを工夫してみるといいかも。今回は、小物を上手に取り入れた【グローバルワーク】のスタッフさんの着こなしを紹介します。一気にこなれ度がUPするから、ぜひ参考にしてみて。 ベルトで淡色コーデを引き締め ふんわりとしたブラウスが目を引く淡色コーデ。ベルトとシュ