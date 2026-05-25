「超ハッピーすぎ︕チャレンジ始まる（ティザー）」篇サムネイル 佐野勇斗（M!LK）が、ローソンの新TVCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇に出演。「（ローソンに）毎日のように通っていたので、まさかそのCMに僕が出演できるということですごく嬉しい」と気持ちを語った。【動画】佐野勇斗、ヒコロヒー、上坂樹里がローソンCM新加入「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇＆メイキング株式会社ローソ