対策会議岡山・北区駅元町 若者への大麻の広がりが懸念されます。25日、岡山県や県警、中国四国厚生局の麻薬取締部など薬物乱用防止に取り組む県内の関係機関が集まり、対策会議を行いました。 （岡山県警察本部／工藤陽代 本部長）「若年層を中心とした大麻乱用傾向の拡大が顕著となっています」 警察によりますと、2025年1年間に大麻を使用したり所持したりしたとして検挙された人は岡山県では97人でした。その