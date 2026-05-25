5月25日（月）の米国市場がメモリアルデーで休場となる中、今週の国内市場は注目イベントとともに幕を開ける。日本最大の時価総額を誇るトヨタ自動車（7203）の期末配当支払い開始日が、5月26日（火）だからだ。【こちらも】エヌビディア85%増収でも株価は伸び悩みNISA初心者が見落としやすい半導体株のリスクこれを皮切りに、3月決算企業から個人投資家の口座へ配当金が振り込まれる「配当ラッシュ」が本格化する。新NISA