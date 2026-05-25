■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/21、NYダウ+276 ドル高、50,285ドル2）5/22、NYダウ+294ドル高、50,579ドル【前回は】相場展望5月21日号米国株: トランプ氏、中国訪問時に(1)共同記者会見や(2)共同声明もせず⇒異例日本株: 5/14から5連続安で▲3,468円安、米国高波及⇒反騰期待●2.米国株: 米国・イランの戦闘終結期待があるものの、現段階は「停戦交渉」にすぎず1）トランプ米国から離脱が静かに進む⇒米国株動