北九州が新ユニフォームを発表したギラヴァンツ北九州が2026-27シーズンのユニフォームデザインを発表した。ファンからは、「カッコいいやん」といった声があがっている。サプライヤーブランドは引き続きアンブロで、カラーリングはフィールドプレーヤーの1stは黄色、2ndは白。GKは1stが緑、2ndは赤を基調としたもの。百年構想リーグで着用したユニフォームで象徴的だった前面の5本ラインは両脇部分に配置され、全て襟付きのユ