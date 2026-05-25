有村架純が25日、自身が主演を務める映画『マジカル・シークレット・ツアー』と税関とのコラボ発表会に出席。コラボポスターをお披露目し、「この映画を観たいなと思ってもらえたらうれしいです」とアピールした。【画像】有村架純、イベントで美オーラ全開！コラボポスターも本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、