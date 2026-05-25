特殊詐欺や悪質商法の被害を防ごうと5月25日、高知市の帯屋町アーケードで啓発キャンペーンが行われました。このキャンペーンは、特殊詐欺や悪質商法の被害防止のために県民の防犯意識を高めてもらおうと、県などでつくる高知県安心安全まちづくり推進会議が企画しているもので、今回で12回目です。25日は高知市の杉の子第2幼稚園の園児15人が、帯屋町アーケード内で啓発チラシの入った袋を配