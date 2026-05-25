１９８３年ミスターシービーと、８９年ウィナーズサークルで２度制したＪＲＡ殿堂入り調教師の松山康久氏が、第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走を予定する抽選対象の２頭を含めた１９頭の馬体を１０点満点でジャッジした。【ジャスティンビスタ８・０点】周囲を威圧するような目つきは負けん気にあふれ、黒鹿毛の馬体は雄大ですが、洗練されています。血管が浮き出るほど皮