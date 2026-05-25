◆札幌六大学野球春季リーグ戦優勝決定戦北海学園大１６―１２星槎道都大（２５日、野幌硬式野球場）リーグ史上初の３校による優勝決定戦が行われた。１戦目に３―２で札幌大を下した北海学園大が２戦目の星槎道都大戦も１６―１２で制し、２季ぶり１２度目（リーグ移行後）の優勝を果たした。春の連覇は、リーグ再編前の１９８２年以来４４年ぶり。８強入りした昨年に続き２年連続２２度目の出場となる全日本大学野球選手権（