記事ポイント兵庫県加東市に2026年6月13日、わらび餅専門店が新規グランドオープン国産本わらび粉を使用した本わらび餅【脆味】は、風味の異なる三種のきな粉で楽しめるお土産仕様ミシュランシェフとタイアップした新感覚わらび餅ドリンク「WARABI-TA」も展開 兵庫県加東市に、国産本わらび粉にこだわった専門店が登場します。カドフジが運営する『わらび餅専門店門藤播磨店』が、2026年6月13日にグランドオープンします。