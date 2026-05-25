スターバックスから、新作『バナナ アフォガート フラペチーノ』が27日より全国の店舗に登場する。日本上陸30周年企画「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」の第2弾として展開される1杯で、テーマは“とろける時間への逃避行”。編集部は一足先にメディア向け試飲会に参加し、その味わいを体験してきた。【写真】本日は営業終了…期間限定で配布される「逃避スケジュールステッカー」同シリーズは、コーヒーが