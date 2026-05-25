劇場アニメ『ひゃくえむ。』の背景美術展「―研ぎ澄まされた世界は全て煌めく―」が、7月17日〜19日、24日〜26日に東京・吉祥寺「GALLERY IRO 」Room3にて開催されることが発表された。あわせて、背景画集『ひゃくかっと。』が同時発売される。【画像】コレが手元に？緻密な『ひゃくえむ。』背景美術を使った特典ポストカード本展では、劇中のセリフ「研ぎ澄まされた世界は全て煌めく」を副題に、映画本編やパイロット版で使わ