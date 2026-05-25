テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』では、6月の火曜日に、今年1月に放送し好評を博したtimelesz篠塚大輝による『スポンジ・シノ』の第2弾『スポンジ・シノ2』が放送される。【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝篠塚の初冠番組として注目を集めた同番組は、ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーデ