イランでの戦闘終結に向け情勢が進展するなか、最新の世論調査では若者を中心にアメリカ国民の6割が軍事行動に反対していることが分かりました。【映像】軍事行動に反対の退役軍人「戦争で202人の仲間失った」力石大輔リポート「ロサンゼルス港のアメリカ軍イベント。退役軍人や家族は平和的に解決して欲しいという声が上がっています」退役軍人「軍の目的は紛争予防です。防げない場合は行動を起こす必要がありますが、常に紛争