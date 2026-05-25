第2次世界大戦中に海外の戦地などで亡くなった、身元不明の戦没者を慰霊する拝礼式が東京の千鳥ヶ淵戦没者墓苑で行われました。【映像】式典に出席された佳子さまの様子式典には高市総理大臣や秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが出席されたほか、全国から遺族の代表など合わせておよそ430人が参列しました。千鳥ヶ淵戦没者墓苑にはDNA鑑定でも身元が分からず、遺族に引き渡すことのできない遺骨が納められていて、今年は硫黄島