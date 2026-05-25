名古屋駅の西側に5月1日、本場・大阪の味が楽しめるお好み焼き店『うつのみ屋』がオープンしました。この店の名物メニューが、ネギ約5本分を贅沢に使った「ねぎ焼き」です。『うつのみ屋』では、生地に長イモを入れ、キャベツの甘味とかつおだしが効いた豚玉など、本場・大阪の味が楽しめます。 店の担当者：「生地の中に長イモをふんだんに使いまして、仕上がりをふっくらと。濃厚なソースを鉄板で