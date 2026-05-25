秋田市の県立美術館で開かれている展示会「近代西洋絵画の巨匠たち」の来場者が1万人に到達し、記念のセレモニーが開かれました。モネやルノワール、ピカソに藤田嗣治まで、貴重な近代西洋絵画の数々。秋田市の県立美術館で開かれている「近代西洋絵画の巨匠たち」です。19世紀から20世紀にフランスを中心に花開いた近代西洋絵画の名作約100点を楽しむことができます。1万人目の来場者は、横手市の柴田良子さんです。