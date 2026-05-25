先月、新入部員獲得に奮闘する様子をお伝えした相撲部の話題です。県内屈指の歴史と実績を誇る美郷中学校の相撲部に待望の新入生が入りました。今月、先輩たちと3人で初めての公式戦に臨みました。※詳しくは映像をご覧ください。※5月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします