夏のインターハイ出場を目指す全県高校総体の陸上競技はほかの競技にさきがけて始まり、25日に最終日を迎えました。大会記録を更新する種目もあり、上位選手は東北大会出場権を獲得しました。男子の110メートルハードルの注目は、去年インターハイに出場した秋田3年の大野忠晴です。大野は序盤から先頭に立ちます。ただ後半、秋田中央の吉田が猛追。2人はほぼ同じタイミングでゴールします。「4レ&#