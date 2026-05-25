バイエルン・ミュンヘンが、インテルに所属するドイツ代表DFヤン・ビセックの獲得に興味を持っているようだ。今季はイングランド代表FWハリー・ケインやフランス代表FWマイケル・オリーセを中心に圧倒的な攻撃力を武器にブンデスリーガのシーズン最多ゴールを記録したバイエルン。23日に行われたDFBポカール決勝ではシュトゥットガルトに勝利し、ブンデスリーガとの国内2冠を達成した。そんなバイエルンではドイツ代表DFヨナタン・