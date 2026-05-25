24日セリエAの最終節が行われ、セスク・ファブレガス率いるコモがクラブ史上初となる偉業を達成した。コモは最終節でクレモネーゼと対戦し、4-1の快勝を飾った。ACミランがカリアリに1-2で敗戦したため、コモが4位に浮上。CL出場権を獲得した。コモをセリエAに導いたセスクはイタリアで監督としての評価を高めており、昨シーズンは昇格組ながら10位でフィニッシュ。そして今シーズンはついにCL出場権を獲得したセスク。試合後には