近年、ファッションにおけるサステナビリティは、単なるメッセージでは成立しなくなっています。どんな素材を使い、どこで生産し、どのような循環を生み出すのか。その思想そのものを、プロダクトとしてどれだけ自然に成立させられるかが問われる時代です。Maison Kitsuné は、インドネシア発のサステナブルフットウェアブランド Indosole との新たなコラボレーションを発表しました。RIVERSOLE (BLACK) | Courtesy of Maison