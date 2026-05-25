ポイントが貯まるかどうかで、購入する店舗を切り替える消費者が約6割に達している――。野村総合研究所は、決済とポイントに関する実態調査結果を発表した。全国1万人を対象に実施した決済・ポイント実態調査から、「ポイ活」がもはや一部の熱心な層だけではなく、「二重取り」を6割が実践するなど、ポイント経済圏が個人の購買行動を強く支配する最新の縮図が浮き彫りになった。 調査は2025年12月に実施し、全