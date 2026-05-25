北海道内では連日、クマの目撃が相次いでいます。道北の士別市では５月２４日、道内２例目となる「緊急銃猟」が実施され、クマ１頭が駆除されたほか、道警は２５日から警察官がライフル銃を使ってクマを駆除する対応を始めると発表しました。道北・士別市のジャンプ台「朝日三望台シャンツェ」付近では、５月１８日からクマの目撃が相次ぎました。クマは２４日、住宅近くにとどまり続けたため、市は安全を確保したうえで、道内では