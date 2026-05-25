県被団協の箕牧智之さんが、体調面を踏まえて、理事長を退任する意向を固めました。■県被団協 箕牧智之理事長「3月になり4月になりどんどん弱っていって、事務局長に『（理事長は）務まらんよ』という話をして、そういう結論に至った。」3歳の時に入市被爆した箕牧智之さんは、2021年から県被団協の理事長を務めています。近年は入退院を繰り返すなどしており、体調面を考慮し退任する意向を固めました。30日の定期総会で、理