大雨や高潮などの警報や注意報が、５月２８日から一新されます。新しくなる「防災気象情報」。ポイントは「レベル表記」と「色」です。私たちの暮らしと密接に関わる気象。大雨による土砂崩れや河川の氾濫など、北海道内でも被害が発生しています。こうした災害から命を守るため、気象台から出される注意報や警報などの「防災気象情報」が、５月２８日から新しい仕組みに変わります。（札幌管区気象台佐藤達也予報官）「各警報に