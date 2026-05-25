メジャーの殿堂入り右腕が大谷の二刀流について言及した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は規定投球回数には達していないものの、8試合で4勝2敗、防御率0.73と好成績を収めている。注目されているのは、投手としての栄誉であるサイ・ヤング賞を獲得できるかどうかだ。【写真】翔平の背中が…浮かび上がる本塁打直後の幻想的なショットをチェックそんな中、ブレーブスなどに所属した殿堂入り右腕のジョン・スモルツ氏が、