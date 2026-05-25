26日(火)以降、低気圧が前線をともない東シナ海から対馬海峡付近に達する見込みです。温暖前線がかかる九州では、かなり暖かく湿った空気が流れ込み27日(水)にかけて激しい雨の降るところもありそうです。27日は、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。26日の雨と風の予想ですが、暖かく湿った空気の影響で午前中は奄美など南西諸島で雨が強まりそうです。26日の昼過ぎからは、九州の一部で雨雲