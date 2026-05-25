様々な産地の天然水がある「アサヒ おいしい水」ブランドに、すっきりとした甘酸っぱさが特徴で熱中症対策に適しているという「アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル」が2026年5月19日(火)から加わったので、買ってきて飲んでみました。アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル PET600ml｜水｜商品情報｜アサヒ飲料https://www.asahiinryo.co.jp/products/water/oishiimizu_saltygreful/パッケージはこんな感じ。「アサヒ