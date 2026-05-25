奄美地方では26日(火)未明から26日(火)昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。26日(火)昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。前線が華中から奄美地方を通って日本の南にのびており、ほとんど停滞しています。前線は27日(水)にかけてゆっくりと九州へ北上する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美地方では26日(火)