2006年公開の大ヒット映画『プラダを着た悪魔』の続編、『プラダを着た悪魔２』が、国内興行収入40億円を突破した。【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像5月1日に日米同時公開された本作は、公開4週目を迎えた5月24日時点で、国内累計興収40億3124万7800円、観客動員267万9682人を記録。50億円突破も視野に入る大ヒットとなっている。さらに世界興収も約6億802万ドル（約965億9704万円）を突破。前作の全世界興収3億265