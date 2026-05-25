明智光秀が築いた「幻の城」坂本城跡で、本丸のものとみられる石垣が新たに発見されました。 1571年、戦国武将・明智光秀が琵琶湖岸に築いたとされる坂本城。城の石垣と思われる遺構が、普段は湖の底に沈んでいて、水位が下がった時に出現することから「幻の城」と呼ばれてきました。 大津市によると、これまで陸上で石垣の跡が確認されたことはありませんでしたが、5月22日、約2年半に及ぶ調査の結果、坂本城本丸のものと