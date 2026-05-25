捜査中に住宅から現金約1000万円を持ち去った罪に問われた元・大阪府警警部補。初公判で「警察への信頼・信用を裏切った」と謝罪しました。 起訴状によりますと、大阪府警・南堺署刑事課の警部補だった後藤伸被告（52）は今年3月、堺市南区の集合住宅で男性の遺体が見つかった部屋を捜査中、部屋にあった現金約1000万円を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われています。 5月25日の初公判で後藤被告は起訴内容を認