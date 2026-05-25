◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２５日、栗東トレセン藤岡健一厩舎が２頭出しの攻勢をかける。唯一のオープン２勝馬タマモイカロス（牡３歳、父デクラレーションオブウォー）は満を持して重賞初勝利を狙う。前走のファルコンＳは外枠で脚がたまらず、伸びを欠いて６着。レース後はここを目標に反撃態勢を整えている。２０日は栗東・ＣＷコースで６ハロン８３秒３―１０秒９と素晴らし