タレントで女優の久本雅美（67）が25日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優・久本朋子（62）とのレジャンドの来日公演に足を運んだことを報告した。「ダイアナロス！！！行って来ましたー！！！」と23日にKアリーナ横浜で行われた82歳のレジェンド、ダイアナ・ロスの来日公演に出かけたことを明かした。「ほんと、素敵かっこいい??年齢を感じさせないパワフルで、綺麗な歌声」と歓喜。「なんと！よしきさんも、登場ー