韓国ドラマ「アラン使道伝」や「悪の花」などで知られる人気俳優のイ・ジュンギが、１０月期に放送予定の日本・韓国・香港がタッグを組んだ共同製作ドラマ「ｋｉＤｎａｐＧＡＭＥ」で俳優の坂口健太郎と共演することが発表されたと２２日、韓国メディアの聯合ニュースなどが報じた。イ・ジュンギは今作が３年ぶりのドラマ出演となる。同作はソウル、東京、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラの７都市で起こった同時