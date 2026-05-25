奈良市の住宅に複数の男が押し入り、住人の女性がポーチを奪われて軽傷を負う事件があり、奈良県警は25日、強盗致傷などの疑いで京都府の男子高校生ら17〜18歳の3人を逮捕した。匿名・流動型犯罪グループが関与しているとみて調べる。