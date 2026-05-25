楽天が交流戦から逆襲をスタートさせる。現在、４６試合を終えて、１９勝２６敗１分けで６位となっている。ただ、３位のソフトバンクとは４ゲーム差で、十分巻き返しが可能。首位の西武とも７ゲーム差だ。２６日からは交流戦がスタート。まずは敵地で中日と対戦する。交流戦の“開幕投手”を託された荘司の投球に期待がかかる。５月は得点力不足に苦しんだ打線は上昇傾向にある。直近の２試合では合計１４得点。好調の辰己