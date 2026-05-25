畑芽育、志田未来出演のＡＢＣ・テレビ朝日系ドラマ「エラー」第７話が２４日に放送された。中田ユメ（畑芽育）の真相告白は、大迫未央（志田未来）はもちろん、さまざまな波紋が広がり…。ユメは勤務先の引越センターで無断欠勤していたことなどを謝罪し、「お金が必要で、もう１回だけやり直すチャンスを」と土下座した。これに上司は「この世には取り返しのつかない過ちが存在する。ごめんね、うちの社訓だから」と告げて