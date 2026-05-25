秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループSHOW−WAとMATSURIの公式HPが25日、更新。ファンへ注意喚起を行った。公式HPでは「SHOW−WA／MATSURIを応援してくださる皆様へお願いいつもSHOW−WA／MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡