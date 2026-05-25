「年金をもらえる年齢になっても、失業手当は問題なく受け取れる」と聞くと、本当にそんなことが可能なのか気になる方も多いでしょう。特に60歳以降は、年金と雇用保険の制度が複雑に関わるため、「両方とも受け取れるのか」「年金が停止されるのか」がわかりにくくなりがちです。 実際には、年齢や受給している年金の種類によって、失業手当との関係は変わります。場合によっては失業手当を受け取っている間、年金が停止さ