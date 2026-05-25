ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕する。菅章哉（３７＝徳島）は５回目のオールスター出場。１万３６７８票を集め念願のドリーム戦出場となり「めちゃくちゃうれしい」と笑顔を見せた。オールチルト３度で節間４勝を挙げた前回大会同様に、今節も?オールチルト３度?を宣言。「１万何千票も入れてくれたファンのために、スローなんか入っている場合ではない」とファンの夢を乗せて