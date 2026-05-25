老齢年金は、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶと、将来受け取れる年金額が増える制度です。そのため、「働けなくなったら年金を後回しにして、その間は失業手当を受けたほうが得では？ 」と考える人も少なくありません。 確かに、年金を繰り下げれば受給額は増えます。しかし、失業手当との関係や、実際にどれくらい得になるのかを理解しないまま判断すると、思ったほどメリットを感じられない場合もあります。