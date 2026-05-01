バズ・ラーマン監督が手がける映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートが絶賛公開中だ。著名人や鑑賞者からのコメントも盛り上がっている。 ﻿ 本作は、2022年公開の伝記映画『エルヴィス』と地続きにある作品として位置づけられる。バズ・ラーマン監督が、発見された59時間に及ぶ未公開フィルムをもとに、最新のレストア／リマスター技術を用いて再構