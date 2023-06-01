悪いヤツらが一番面白い！実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』より、宿敵スケルター率いる悪の軍勢に焦点を当てた特別映像が降臨だ。 今回の映像では、平和だった惑星エターニアを闇へ沈めたスケルター軍の面々が続々と登場する。骸骨の顔を持つスケルターを中心に、その右腕として暗躍する魔女イーブル・リン、頭の両脇に巨大な渦巻き角を持つゴートマン、怪力で敵を引