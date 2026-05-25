2026年から、高校の無償化制度が大きく変わりました。これまでは所得制限がありましたが、今回の変更で、所得にかかわらず高校無償化の対象となります。しかし、すべての家庭での費用負担がなくなるわけではありません。私立高校に進学した場合、引き続き必要となるお金をチェックしていきましょう。 高校無償化制度を解説 これまで所得制限が設定されていた高校無償化制度ですが、2026年から所得制限が撤廃され、全世帯