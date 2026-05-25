元アンジュルムの和田彩花（３１）が２４日、都内で行われた「前橋国際芸術祭２０２６全アーティスト・プログラム発表会」に登場した。群馬県高崎市出身で、同芸術祭（９月１９日〜１２月２０日）の公式アンバサダーを務める和田は、「群馬県に住む人に美術を好きになってもらいたいし、この芸術祭に遊びにきてもらえるとうれしい」とアピール。美術について「美術との時間は大体東京で過ごした」という中、「改めて振り返